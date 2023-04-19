Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 39 hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle başkent ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerdeki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle başkent ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerdeki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, hizmet dışı kalan hastanelerin 9'unun bombalandığı, 16'sının da zorunlu tahliye edildiği belirtildi.

Başkent ve eyaletlerdeki 59 temel hastanenin sadece 20'sinin tamamen veya kısmen faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, bazıları hastanelerin sadece ilk yardım hizmeti verdiği, bunların da yetersiz personel, tıbbi malzeme, su ve elektrik nedeniyle kapatılma riski bulunduğu vurgulandı.

"Ambulansların hasta nakletmek ve malzeme götürmek için geçişine izin verilmiyor"

Açıklamada ayrıca, 5 ambulansın, askeri güçlerin saldırısına uğradığı, bazı ambulansların da hasta nakletmek ve malzeme götürmek için geçişine izin verilmediği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.