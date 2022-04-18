Sudan, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Sudan, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Sudan hükümeti, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı.

Sudan hükümeti, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve savunmasız Filistinlilere yönelik saldırısını açık şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının uluslararası kararlar ve sözleşmeleri ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İsrail hükümetine "ihlalleri ve bir oldubitti politikası uygulayarak Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik sürekli girişimini derhal durdurması" çağrısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin önceki gün sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girmesiyle çıkan olaylarda yüzün üzerinde Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

İsrail, Mescit, Sudan, Aksa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title