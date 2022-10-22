Sudan'ın Mavi Nil Eyaletindeki Kanlı Kabile Çatışmaları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

HARTUM, 22 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Mavi Nil eyaleti yerel yetkilileri, Çarşamba günü çıkan bir kabile çatışmasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cuma günü bir aylık olağanüstü hal ilan etti.

HARTUM, 22 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Mavi Nil eyaleti yerel yetkilileri, Çarşamba günü çıkan bir kabile çatışmasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cuma günü bir aylık olağanüstü hal ilan etti.

Mavi Nil Eyalet Valisi Ahmed El Omda yayınladığı bir kararnameyle, "Mavi Nil bölgesinin tüm kesimlerinde 30 gün boyunca olağanüstü hal ilan ediyorum" dedi.

Vali ayrıca, Mavi Nil'deki askeri, polis ve istihbarat görevlilerine, yerel kabileler arasındaki toprak mülkiyeti konusundaki farklılıklardan kaynaklandığı bildirilen kabile çatışmasını sona erdirmek için mevcut tüm imkanları kullanmaları talimatını verdiğini de belirtti.

El Omda, "görevlilerin, durumun tabiatına göre uygun önlemleri almak için tam anayasal ve yasal yetkilere sahip olduklarını" sözlerine ekledi.

Bilgi sahibi kaynaklar, çatışmanın hükümetin müdahalesinden sonra sona ermekte olduğunu belirtti.

Yerel yetkililer ölü ve yaralı sayısını açıklamazken sağlık kaynakları Cuma günü, Hausa ile Berta kabileleri arasındaki silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısının 200'e yükseldiğini kaydetti.