Sudan'ın Mavi Nil Eyaletindeki Kabile Çatışmasında 287 Kişi Öldü Güncel Haberler HARTUM, 31 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin Sağlık Bakanı Cemal Nasir, Pazar günü yaptığı açıklamada, eyaletteki son kabile çatışmasında toplam 287 kişinin öldüğünü ve 239 kişinin yaralandığını duyurdu. HARTUM, 31 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin Sağlık Bakanı Cemal Nasir, Pazar günü yaptığı açıklamada, eyaletteki son kabile çatışmasında toplam 287 kişinin öldüğünü ve 239 kişinin yaralandığını duyurdu. Nasir, ölü sayısının artmaya devam etmesinin beklendiğini, Pazar günü durumun yeniden değerlendirileceğini söyledi. Adli tıp ekipleri, çok sayıda yanmış cesedin ölüm nedenlerini belirleyerek silahlı saldırıya mı yoksa şiddete mi maruz kaldıklarını tespit edeceklerini kaydetti. 19 Ekim ve 20 Ekim'de Mavi Nil eyaletindeki Hausa ve Berta kabileleri arasında arazi mülkiyeti konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışma çıktı. 21 Ekim'de Mavi Nil Eyaleti Valisi Ahmed El Omda Badi, eyaletteki aşiret savaşlarını araştırmak için bir bilgi toplama komitesi kurmaya karar verdi. Vali ayrıca yayınladığı bir kararname ile Mavi Nil bölgesinin tamamında 30 gün boyunca olağanüstü hal ilan etti. Kaynak: Xinhua / Güncel Sudan Güncel Haberler

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