Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 65'e Yükseldi

HARTUM, 18 Temmuz (Xinhua) -- Al-Sudani gazetesinin Pazar günü yayınladığı habere göre, Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Eyaleti'nde günlerdir süren kabileler arası çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı Pazar sabahı itibarıyla 65'e yükseldi. Haberde eyaletin sağlık bakanı Jamal Nasir Elsayed'in "192 kişi yaralandı ve 120 aile yerinden oldu" şeklindeki sözleri de aktarıldı. Bakan, yaşamını yitirenleri çoğunluğunun ateşli silahlarla vurulan veya bıçaklanan gençler olduğunu söyledi. Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden Pazar günü başkent Hartum'da yapılan yazılı açıklamaya göre konsey, Mavi Nil Eyaleti'ndeki güvenlik durumunu görüşmek üzere acil bir toplantı yaptı.

Konsey, başsavcıya bir araştırma komisyonu kurma talimatı verdi ve eyaletin güvenlik komisyonundan fitne ve şiddeti kışkırtanlara karşı gerekli yasal tedbirleri almasını istedi. Konsey ayrıca bölgedeki güvenlik güçlerinin sayısının artırılmasına ve bireylere, özel kişilere ve kamuya ait mülklerine yönelik tüm kargaşa ve saldırı vakalarıyla kararlı bir şekilde ilgilenmeye devam etme kararı aldı. Mavi Nil Eyaleti'nin Gisan bölgesinde bir çiftçinin öldürülmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Hausa ve Berta kabileleri arasında birçok bölgede çatışmalar çıktı. Cumartesi akşamı Sudan ordusu Mavi Nil Eyaleti'ndeki ana yollara zırhlı araçlar konuşlandırdı ve bölge sakinlerine ve görgü tanıklarına göre bu adım eyalette görece sükunet sağladı.

Xinhua / Güncel