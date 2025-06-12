Sudan'ın Hartum Şehri, Ordu Kontrolüne Geçti, Yeniden Canlanıyor

Sudan'ın başkenti Hartum, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda büyük bir yıkıma maruz kalmasının ardından 20 Mayıs'ta ordunun kontrolüne geçmesiyle yaralarını sarmaya başladı.

Hartum'daki bazı binalar, 15 Nisan 2023'ten bu yana süren ordu ile HDK arasındaki çatışmalar nedeniyle büyük hasara uğradı.

Çatışmaların derin izlerini taşıyan Hartum'daki binaları AA ekibi görüntüledi. Kayıtlarda binaların duvarlarında ve çatılarındaki mermi ve top izleri açıkça görülüyor.

Çatışmaların geride bıraktığı yıkıma rağmen 20 Mayıs'ta tamamen ordunun eline geçmesinin ardından Hartum, halkın geri dönüşüyle yeniden canlanıyor.

Evi ağır hasarlı olmayan birçok kişi, Kurban Bayramı'nda döndükleri Hartum'un yaralarını sarmaya başladı.

Sudan'daki çatışmalar 3. yılına girdi

Sudan'da 15 Nisan 2023'te başkent Hartum'da başlayan ordu ile HDK arasındaki çatışmalar üçüncü yılında sürüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, milyonlarca insanın göç etmesine neden oldu.

Ordu güçleri, ülkenin doğusunu, kuzeyini, ortasını ve güneyini kontrol ederken HDK, ülkenin batısındaki hala varlık gösteriyor.

Ordu güçleri, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un HDK'den tamamen temizlendiğini açıklamıştı.