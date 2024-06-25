Sudan'ın batısındaki Faşir'de alevlenen çatışmalarda 4 kişi öldü

PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yeniden alevlenen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Faşir şehrinde, ordu ile HDK arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Faşir'deki Ebu Şok mülteci kampında 4 kişi şehit düştü, bazılarının durumu kritik 16 yaralı da Suudi Hastanesine kaldırıldı." ifadesine yer verildi.

HDK'nin, hastaneleri "sistematik olarak bombalamaya devam etmekle" suçlandığı açıklamada, "Bugün şehrin kuzeyindeki tek sağlık tesisi olan bir dispanser tahrip edildi, can kayıpları ve yaralanmalar söz konusu." denildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.