Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce sivil yönetim yanlısı, yaklaşık 10 aydır iktidardaki askeri yönetimin son bulması talebiyle gösteri düzenledi. Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce sivil yönetim yanlısı, yaklaşık 10 aydır iktidardaki askeri yönetimin son bulması talebiyle gösteri düzenledi. Başkentin Sittin Caddesi'nde toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti. Gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, kendilerine taş atan göstericilere karşı gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle ana caddeler ve yan yollarda uzun araç kuyruğu oluştu. Başkentin Bahri ve Umdurman bölgelerinde de benzer gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Güncel AA / Ömer Erdem Hartum Sudan Güncel Haberler

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