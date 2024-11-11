Sudan'ın Ankara Büyükelçisi, ülkesinde yaşananlara dünyanın seyirci kaldığını söyledi Açıklaması

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Sudan'daki durumun dünya kamuoyuna çok yansımamasına ilişkin, "Bu olaylar gerçekten ciddi ama dünya kamuoyunda hiçbir kıpırdama yok veya gündeme getirilmiyor." dedi.

Eltayeb, Sudan'daki durum ve "HDK'nin Cezira ve Darfur eyaletlerinde sivillere karşı işlediği suçlara" ilişkin elçilikte düzenlenen basın toplantısında bilgiler verdi.

Büyükelçi Eltayeb, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Eltayeb, geçen haftadan bu yana Cezira'nın doğusunda ciddi bir katliam yaşandığına işaret ederek, teröristlerin ortak yanının dil, ırk, çocuk, kadın ve sivil ayırt etmeden herkesi öldürmesi olduğunu kaydetti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın savaşın başında çıkardığı af kararına atıfta bulunan Eltayeb, HDK'nin Cezira Eyaleti Komutanının, Sudan ordusuna teslim olduğunu söyledi.

Eltayeb, Sudan ordusunun silah bırakanları şefkatle karşıladığını ve onlara kucak açtığını belirterek, "HDK silah bırakan komutandan intikam almak için bölgedeki kadın, çocuk ve yaşlı herkesi öldürdü" ifadelerini kullandı.

Bazı sivillerin rehine olarak alındığını ve serbest kalmaları için karşılığında para istendiğini aktaran Eltayeb, özellikle bunun Sudan Silahlı Kuvvetlerinin bulunmadığı ve sivillerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde olduğunu ifade etti.

Eltayeb, es-Sireyha bölgesinde yaklaşık 140 kişinin öldürüldüğünü ve 47 kadının cinsel istismara uğradığını, daha sonra el-Hilaliyye bölgesine geçerek 200 kişiyi öldürdüklerini, vatandaşlara zehirli gıda ve su verildiğini anlattı.

HDK'nin katliamlara ve insan hakları ihlallerine devam ettiğini vurgulayan Eltayeb, HDK'nin intikam amacıyla 120 köye saldırdığını ve yaklaşık 2 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi.

"Dünya seyirci kalıyor"

Eltayeb, Darfur bölgesinde de yaklaşık 20 köye saldırdıklarını ve sivilleri "hunharca" öldürdüklerini söyleyerek, "Bu olaylar gerçekten ciddi ama dünya kamuoyunda hiçbir kıpırdama yok veya gündeme getirilmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi dünya seyirci kalıyor. Haklı olarak bir soru sormak istiyoruz: Dünyanın vicdanı ve uluslararası kamuoyu nerede? Sudan'a neden bu kadar seyirci kaldılar? Silah sağlayanlara neden kınama yapılmıyor, destek verenler neden uluslararası düzeyde cezalandırılmıyor?" diye konuştu.

Eltayeb, ilahi adalete güvendiklerini kaydederek, "Sonunda kamuoyu bizimle taraf tutsun ya da tutmasın, inşallah bu adalet de yerini bulacak. Biz bağımsız ve tarafsız medyaya güveniyoruz, bu gerçekleri yansıtacağına da inanıyoruz. Çünkü kalem gücü, silah gücünden az değildir." dedi.

Batı medyası ve kamuoyunun son zamanlarda Gazze'yle ilgili duyarlılığının arttığına işaret eden Eltayeb, Filistin meselesinin uluslararası bir hale geldiğine ve bunun da dünya kamuoyunun değişiklik yapmaya başladığını gösterdiğine dikkati çekti.

HDK'nin Cuneyne şehrinde sivilleri öldürdüklerini ve canlı canlı gömdüklerini anlatan Eltayeb, "Biz bu milislerin terör örgütü olarak tanınması için çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Eltayeb, HDK'nin fidye, insan kaçırma, cinsel istismar gibi birçok insan hakları ihlalinde bulunduğunu belirterek, "Sudan'daki milislerin yaptıkları bu çirkin işler aklımıza Tatarlar ve Nazi zamanında yaşanan soykırımları akla getiriyor. Bu milisler, gerçekten bizim silahlı kuvvetlerimizi hedef almamaktadır, sadece vatandaşlarımızı hedef almaktadır." diye konuştu.

Bu savaş başladığından bu yana yaklaşık 1,5 senedir bilançonun çok ağır olduğunu aktaran Eltayeb, başkentin altyapısı ve kamu kuruluşlarıyla yok edildiğini, yaklaşık 11 milyon kişinin yerinden edildiğini ve üniversiteler, kütüphaneler, laboratuvarlar ve müzeler gibi yerlerin de talan edildiğini anlattı.

"Sudan halkı tamamen ordunun arkasında"

Halkın Sudan Ordusunun arkasında güçlü şekilde durduğunu vurgulayan Eltayeb, zaferin onların olacağını ve tüm vatandaşların evlerine dönebileceğini belirtti.

Eltayeb, HDK'yi destekleyenleri Sudan halkının unutmayacağının ve asla affetmeyeceğinin altını çizerek, Sudan'da da HDK tarafında yer alanların Sudan yönetiminde yer alamayacağını ifade etti.

Sudan hükümetinin HDK ile çatışırken sivillerin zarar görmemesi konusunda çok dikkatli olduğunu vurgulayan Eltayeb, HDK'nin girdiği bölgelerde vatandaşların Sudan ordusuna sığındığını ve bunun orduya olan güveni gösterdiğini dile getirdi.

Eltayeb, 13 Mayıs 2023'te HDK ile ordu arasında imzalanan Cidde Bildirgesi'ni uygulama noktasında HDK'nin hiçbir adım atmadığına işaret ederek, Sudan ordusunun başkent Hartum'da daha güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

Ordunun Sudan'ın güneyinde Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip olan Cebel Moya bölgesini de kontrolüne aldığını aktaran Eltayeb, HDK tarafından bazılarının teslim olduğunu ve ilk başta sahip oldukları yüksek moralin kaybedildiğini vurguladı.

"Türkiye Sudan'ın yanında durmakta"

Bu milislere destek veren, silah sağlayan insanların uluslararası toplum etkili olarak kınamalarını ve cezalandırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Eltayeb, Türkiye'ye de teşekkürlerini sunarak, "Çünkü Türkiye Sudan'ın yanında durmakta ve her zaman destek vermektedir. Savaş başladığından bu yana Türkiye, Sudan'a yaklaşık 8 bin ton gıda ve ilaç gibi yardımlar gönderdi." dedi.

Türkiye'nin Sudan vatandaşlarına, hastalara ve öğrencilere de olanak sağladığını aktaran Eltayeb, "Size garanti ediyorum ki Sudan halkı Türkiye'nin yardımını hiçbir zaman unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Sudan'a yanlış ithamlarda bulundu

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello'nun Sudan hükümetinin yaklaşık 500 yardım tırını engellediğine dair yanlış ithamlarda bulunduğunu savunan Eltayeb, şunları kaydetti:

"Bu gerçek dışı bir iddia, gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü Sudan, insani yardım kurumlarına yaklaşık 12 bin 500 izin verdi. Bir de yaklaşık 1073 tıra Çad'dan Sudan'a geçiş izni verildi. Sudan içinde tırla bir bölgeden başka bölgeye dolaşmak için yaklaşık 10 bin 705 izin verildi. İnsani yardım kuruluş çalışanlarına da 2 bin 900 vize verildi. Sudan hükümeti, insani yardımlar konusunda bu kurumlara yaklaşık 600 milyon dolar olanak sağladı."

Eltayeb, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Perriello'nun hükümet yerine HDK'yi eleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, HDK'nin insani yardımların vatandaşlara ulaşmasını engellediğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eltayeb, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı kutladıklarını ve Sudan'daki durumun değişmesi için ABD'nin HDK'ye destek veren ülkelere baskı kurması gerektiğine dikkati çekti.