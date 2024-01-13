Sudan, IGAD'ın düzenleyeceği zirveye katılmayı reddetti

PORT Sudan, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ülkedeki krizi görüşmek için düzenleyeceği olağanüstü zirveye katılmayı reddetti.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Sudan hükümetinin, Somali- Etiyopya krizi ile Sudan'da devam eden savaşı görüşmek üzere 18 Ocak 2024'te Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenecek zirve için IGAD'dan davet aldığı bilgisi paylaşıldı.

IGAD'ın Sudan'da barışa ulaşma çabalarına yönelik tüm girişimlere olumlu yaklaştığı ifade edilen açıklamada, Cibuti'deki son zirvenin sonuçlarının yerine getirilmediği öne sürüldü.

Açıklamada, 2023 Nisan ortasından bu yana çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) liderleri arasında 28 Aralık 2023'te yapılması öngörülen görüşmenin "ikna edici olmayan gerekçelerle" iptal edildiği vurgulandı.

"Önceki zirvenin sonuçları yerine getirilmeden yeni zirveye gerek yok"

HDK Komutanının aynı tarihte birçok IGAD ülkesini gezdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, Sudan hükümetinin, bir önceki zirvenin sonuçları hayata geçirilmeden önce Sudan'ı tartışmak için yeni bir zirve yapılmasına gerek olmadığı görüşünde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, ülkede yaşananların bir "iç mesele" olduğu ve bölgesel girişimlere tepkilerinin, "Sudan sorununun Sudanlılar tarafından çözülmesi" yönünde olduğu belirtilerek "Bu, egemenlik hakkımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor." ifadesi kullanıldı.

HDK Komutanı'ndan zirveye katılma mesajı

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ise X platformundan yaptığı açıklamada, "Genel olarak Sudan'daki savaşları, özel olarak da 15 Nisan savaşını kesin olarak sona erdirecek kapsamlı barışçıl çözümü destekleme yönündeki kararlı tavrımız doğrultusunda, IGAD davetini kabul ediyor ve zirveye katılacağımı bildiriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 11 Ocak'ta, Etiyopya ile Somali arasında yaşanan kriz ile Sudan'daki iç savaşı görüşmek üzere olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023'ün nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakerelerinde, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddet sona erdirilememişti.

IGAD, çatışan tarafların birbirleriyle görüşmeyi kabul ettiğini bildirmişti

IGAD, 10 Aralık 2023'te, Cibuti'de düzenlenen olağanüstü zirvenin sonucu olarak Sudan'da çatışan tarafların birbirleriyle görüşmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Cibuti Dışişleri Bakanlığı, 27 Aralık'ta, IGAD'ın, Sudan Ordu Komutanı Burhan ve HDK Komutanı Dagalu'yu müzakere masasına oturtmak için planladığı 28 Aralık'taki toplantının "teknik nedenlerden" ötürü ocak ayı başına ertelendiğini duyurmuştu.