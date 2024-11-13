Üye Girişi
Haberler

Sudan Hükümeti, Yerinden Edilmişlere Yardım Çağrısında Bulundu

Sudan Hükümeti, Yerinden Edilmişlere Yardım Çağrısında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Kızıldeniz eyalet hükümeti, yerinden edilmiş binlerce insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını destek olmaya çağırdı. Port Sudan'da 80 merkez, 105.000 kişinin barınmasına yardımcı oluyor.

PORT SUDAN, 13 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın Kızıldeniz eyalet hükümeti, salı günü uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, bölgede yerinden edilmiş binlerce insanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalara destek olmaya çağırdı.

Yerel hükümet, eyaletin başkenti Port Sudan'da yerinden edilmiş yaklaşık yaklaşık 105.000 kişiye tekabül eden 21.000 aileyi barındırmak için 80 merkez tahsis etti.

Port Sudan, aile başına ortalama beş kişi olmak üzere yerel haneler tarafından barındırılan toplamda yaklaşık 222.240 kişiye tekabül eden 44.448 yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler Azize kim? Sahipsizler Fidan kim? Sahipsizler Cemo kim? Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.