Sudan, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya anlaşma çağrısı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya anlaşma çağrısı yaptı

AA - Ömer Erdem - Güncel
Sudan, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya anlaşma çağrısı yaptı

Sudan, Nil Nehri üzerine Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralini inşa eden komşusu Etiyopya'ya, Hedasi Barajı konusunda tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Sudan, Nil Nehri üzerine Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralini inşa eden komşusu Etiyopya'ya, Hedasi Barajı konusunda tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Hedasi Barajı Komitesi, Kabine İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Osman Hüseyin Osman başkanlığında toplandı.

Sulama Bakan Vekili Abdurrahman Mansur, nisan ve mayıs aylarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen ve sonuçsuz kalan ikinci müzakere turu ile alakalı komiteyi bilgilendirdi.

Toplantıda, Nil Nehri'nin yukarı paydaşları Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın yüksek stratejik çıkarlarını dikkate alan ortak anlayışla bir mutabakata varmanın gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda, Hedasi Barajı konusunda tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya varılması için Etiyopya'ya çağrı yapıldı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşaatına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Hartum ayrıca, barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title