Sudan'da Faşir'deki Kriz ve Suçlamalar

Güncelleme:
PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Faşir'de işlenen suçlar ve Sudan'ın diğer tüm bölgelerinde daha önce işlenen suçlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı bir şekilde, uluslararası norm ve teamüller ihlal edilerek gerçekleştiriliyor." dedi.

Devlet televizyonunda halka hitaben bir konuşma yapan Burhan, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de görevli komuta kademesinin, şehrin ve sivillerin sistematik olarak tahrip ve ölüme maruz kaldığını gördüğünü aktardı.

Bundan dolayı şehirdeki ordu komutanlığı ve müttefik güçlerin, sivillerin şehri terk etmeleri gerektiği yönünde karar aldığını, kendilerinin de bu kararı onayladıklarını belirten Burhan, "Vatandaşlarımızı daha fazla yıkımdan korumak için emniyetli bir bölgeye çekilmelerini sağladık." diye konuştu.

"Sudan halkı mutlaka galip gelecek ve Sudan Silahlı Kuvvetleri zafer kazanacak." vurgusu yapan Burhan, silahlı kuvvetlerin halkın desteğine sahip olduğunu dile getirerek, "Şehitlerimizin hesabını sorma kararlılığındayız. Faşir'deki kardeşlerimize yapılanların hesabını sorma azmindeyiz." şeklinde konuştu.

Burhan, "Faşir'de işlenen suçlar ve Sudan'ın diğer tüm bölgelerinde daha önce işlenen suçlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı bir şekilde, uluslararası norm ve teamüller ihlal edilerek gerçekleştiriliyor. Dünya bunu görmesine rağmen konuşmuyor ve kimse hesap vermiyor." dedi.

"Son dönemde bu savaşta edindiğimiz tecrübeler gösterdi ki her seferinde masayı tersine çevirebiliyoruz ve bu alçakların kirlettiği tüm toprakları yeniden vatanın kucağına iade edebiliyoruz." ifadesini kullanan Burhan, "Başarabileceğimizi teyit ediyor ve bu toprağı her türlü kirden ve kötülükten temizleyene kadar ilerleme azminde olduğumuzu belirtiyoruz, bu paralı katil ve milisleri kökünden temizleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümeni'ni aldığını iddia etmişti.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu güçlerin "silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" öne sürülmüştü.

Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
