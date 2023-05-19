Sudan, HDK liderlerinden İzzet'i ağırlayan Güney Sudan'a tepki gösterdi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun danışmanı Yusuf İzzet'i ağırladığı için Güney Sudan'a tepki gösterdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun danışmanı Yusuf İzzet'i ağırladığı için Güney Sudan'a tepki gösterdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "isyancı" HDK komutanı danışmanının başkent Cuba'yı ziyaret etmesine izin verildiği için Güney Sudan hükümetine resmi itiraz notası sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Güney Sudan hükümetinin üst düzey yetkililerinin huzurunda, İzzet'in de katıldığı basın toplantısı düzenlenmesinin kınandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Bakanlığın, Güney Sudan hükümetinin bu davranışına yönelik "güçlü protestosu ve şaşkınlığınının" ifade edildiği aktarıldı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 17 Mayıs'ta, Cuba'da HDK Komutanı danışmanı İzzet'i kabul etmiş, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda bugüne kadar 832 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, "Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor." değerlendirmesini yapmıştı.