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Sudan halkı, depremzedeler için yardım kampanyasına destek veriyor

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Sudan halkı, depremzedeler için yardım kampanyasına destek veriyor

Sudan halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Sudan halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Nyala kentinde Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunları ve Nyala halkı tarafından ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Yardımlar bir heyet eşliğinde Türkiye'ye gönderilecek.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin başlattığı ayni ve nakdi yardım kampanyasına da bağışlar sürüyor.

Depremzedeler için toplanan insani yardımlar, hava yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

Kentteki Kur'an kursu öğrencileri, yetimler ve onlarca bölge sakini depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Sudan'ın yanı sıra Mali ve Senegal'de yetimler ve Kur'an-ı Kerim öğrencileri hep bir ağızdan Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti, Türkiye'ye destek çağrıları yaptı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Nyala Sudan Güncel Haberler

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