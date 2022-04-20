Sudan: Filistinlilerin başkenti Kudüs olan devletlerini kurmasını destekliyoruz

Sudan, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Ali es-Sadık, Filistin'in Hartum Büyükelçisi Semir Abdulcabbar'ı bakanlık binasında kabul etti.

İkili ilişkilerin ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve ihlallerinin görüşüldüğü görüşmede, Bakan Sadık, ülkesinin, Filistin halkının, meşru, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına dair kararlı duruşunu teyit etti.

Bakan Sadık, "İşgalci İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik baskıcı uygulamalarını" kınadı, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediklerini ifade etti.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi gözaltına alınmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün 622 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.