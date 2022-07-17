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Sudan, Etiyopya'ya sınır kapısını açtı

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan, Etiyopya'ya sınır kapısını açtı

Sudan, Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin ardından 26 Haziran'da kapattığı Gallabat sınır kapısını yeniden açtı.

Sudan, Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin ardından 26 Haziran'da kapattığı Gallabat sınır kapısını yeniden açtı.

Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararıyla, Sudan'ın Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşadığı Faşaka bölgesindeki Gallabat kenti ile karşısındaki Metemma kenti arasında karşılıklı geçişler, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yeniden başladı.

Kararın, iki ülke arasında sınırda baş gösteren sorunlara acil ve kalıcı çözümler bulunmasına dair başlayan görüşmeler kapsamında alındığı, koordineli olarak sınır denetimlerinin sıkılaştırılması ve herhangi bir silahlı unsurun iki ülke topraklarına girişinin engellenmesi hususlarında mutabık kalındığı kaydedildi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamış, 26 Haziran'da ise doğudaki Gadarif eyaletinin Faşaka bölgesinde bulunan Gallabat sınır kapısını kapatmıştı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Togo Cumhuriyeti Etiyopya Sudan Güncel Haberler

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