Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: Ordu, ülkeyi yalnızca seçilmiş iktidara teslim edecek

ORDU (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ordunun kimseden korkusu olmadığını ve ülkeyi ancak seçilmiş ve güvenilir bir iktidara teslim edeceğini söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, başkent Hartum'daki Ordu Genel Karargahında, Harp Akademisi mezuniyet törenine katıldı.

Burhan, mezun subaylara yaptığı konuşmada, "Silahlı Kuvvetler, birbirine kenetlenmiş tek yürek olmuş vaziyette. Hiçbir grup, örgüt ya da partiden korkusu yok. Ordu, kimseden korkmadan güvenlik ve istikrarını koruyarak ülkeye hizmet etmeye devam etmektedir. Ordu, ülkeyi ancak halkın rıza göstereceği, ihmalkar davranmayacak, emin ve seçilmiş bir iktidara teslim edecek." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2023'e kadar iktidarda kalacakları açıklanmıştı

Burhan, Egemenlik Konseyindeki yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin başında yer aldığı kabilelerden oluşan milis kuvvetlere karşı izlediği politikalar ve orduyu zayıflattığı gerekçesiyle siyasiler ve aktivistlerin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.