Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: Halkın talebini karşılamayan hiçbir barış müzakeresi kabul edilemez

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, halkın talebini karşılamayan hiçbir barış müzakeresinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Burhan, Sudan ordusunun ülkede barış ve güveni tesis etmek için onur mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Halkın talebini karşılamayan hiçbir barış müzakeresi kabul edilemez. Dışarıdan dayatmayla çözüme varılamaz." dedi.

Burhan, El-Cezira eyaletindeki 1. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Sudan ordusu, halkın da desteğiyle ülkeyi Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinden temizlemek, ülkede barış ve güveni tesis etmek için onur mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürmektedir. İsyancı güçleri yenilgiye uğratmak için ordusunun yanında duran Sudan halkına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Burhan, "Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için açık yüreklilikle müzakerelere gittik. Sudanlıların kafatasları ve cesetleri üzerinden iktidara ulaşılamaz. HDK, milli birliği baltalamak için kabileleri keskin şekilde kutuplaştırıyor. El-Cezira eyaletinde seferberliğe katılan 40 binden fazla kişi Sudan'daki milli birliğin en büyük kanıtı." şeklinde konuştu.

Sudan'ın uluslararası toplumla işbirliği yapma arzusunu yineleyen Burhan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'a yeni temsilci atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Bir parti veya bir grubun tarafını tutan bir temsilci istemiyoruz. Aksi takdirde onun kaderi (eski Birleşmiş Milletler Sudan Temsilcisi) Volker Perthes gibi olacaktır. Bundan ziyade Sudan'ın istikrarına, güvenliğine ve birliğine katkı sağlayacak tarafsız bir misyon istiyoruz. Halkın talebini karşılamayan hiçbir barış müzakeresi kabul edilemez. Çözüm içeride. Dışarıdan dayatmayla çözüme varılamaz."

El-Cezira Valisi Tahir İbrahim el-Hayr'dan güvenlik durumuyla ilgili bilgi alan Burhan, Medeni Askeri Hastanesi'ndeki yaralı askerleri de ziyaret etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, istenmeyen adam ilan edilmesinin ardından 13 Eylül'de istifa etmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, eski Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı 17 Kasım'da Sudan Özel Temsilcisi olarak görevlendirmişti.

Sudan'a siyasi geçiş sürecinde destek olmak için 2020'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan UNITAMS'ın görevi 1 Aralık'ta sonlandırılmıştı.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.