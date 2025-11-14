Haberler

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK silah bırakmadıkça ateşkesi reddettiklerini açıkladı

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) silah bırakmadığı sürece onlarla herhangi bir "ateşkes veya barış"ı reddettiklerini açıkladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde bir köyde vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Burhan, "Aramızda (ordu ile HDK arasında) aracılık etmeye gelen herkese diyoruz ki eğer isyancılar silahlarını bırakmazlarsa, ne söz olur ne barış. Onları da onlara destek olanları da Sudan'da kabul etmeyiz." dedi.

"Bu yolda (savaş yolunda) ilerleyeceğiz. ya onları tamamen ortadan kaldıracağız ya da canımızı verene kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ama onlarla ateşkesimiz, konuşmamız, barışımız yok." şeklinde konuşan Burhan, bu savaşın ateşinin tüm Sudanlıları yaktığını, içinde yara almayan kimse olmadığını ve herkeste yıkıcı izler bıraktığını ifade etti.

Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bu vatanda tesellimiz, ulusal birliğimizin ve ulusal duruşumuzun birbirine bağlı olmasıdır. Hepimiz biriz, hepimiz birlikteyiz. Bu savaş başladığından beri hepimizin kararlılığı, bu savaşın bu isyancıların sonu gelmeden bitmeyeceği yönündedir. Sudanlılar bu isyancılardan çok zarar gördü. Onları öldürdüler, işkence ettiler, yağmaladılar, onlara zulmettiler. Biz de onların ancak acı çekecekleri şekilde karşılık vereceğiz."

"Sudan'da öldürülen herkesin kanı bizim boynumuzdadır"

"Şehitlerin hakkının heba olmayacağını vatandaşlara göstermek için bu bölgeye geldiğini" söyleyen Burhan, "Sudan'da öldürülen herkesin kanı bizim boynumuzdadır. Bizim isyancılarla konuşacak hiçbir sözümüz yok." dedi.

Burhan, "Halkımıza şunu temin ederiz, bu katil ve suçluların Sudan'da bizimle birlikte bir yeri yoktur. Eğer barış istiyorlarsa ve Sudanlıların barış içinde yaşamasını istiyorlarsa bu paralı askerleri bir yerde toplasın ve silahlarını bıraksınlar. Bunun dışında kimse onlarla konuşmayacak." ifadelerini kullandı.

Silah taşıma gücü olan herkesin bu savaşa katılması gerektiğini de ifade eden Burhan, "Bu savaş ne müzakereyle ne ateşkesle biter, ancak isyanın kökünün kazınmasıyla biter." değerlendirmesinde bulundu.

