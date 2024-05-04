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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, oğlunun cenazesinin ardından taziyeleri kabul etti

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman'ın cenazesi, Ankara'da defnedildi. Burhan, cenaze sonrası Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği konutunda taziyeleri kabul etti. Taziye dileklerini iletmek için birçok ülkenin büyükelçileri ve Sudanlı ve Türk vatandaşları konuta geldi. Abdurrahman, 6 Mart'ta geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ankara'da hayatını kaybeden oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman'ın cenazesinin defnedilmesinin ardından taziyeleri kabul etti.

Burhan, oğlunun vefatı dolayısıyla Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği konutunda taziyeleri kabul etti.

Burhan'a taziye dileklerini ifade etmek için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Suudi Arabistan, Yemen, Filistin, Arap Ligi, Mısır ve Umman'ın Ankara büyükelçileri, birçok Sudanlı ve Türk vatandaşı büyükelçilik konutuna geldi.

Abdurrahman'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Abdurrahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmıştı. Mohamed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği Bilkent Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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