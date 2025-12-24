Haberler

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı