Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, oğlunun cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman'ın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya geldiği bildirildi. Rahman, geçirdiği motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenaze namazının ardından Rahman, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, vefat eden oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman'ın cenaze törenine katılmak üzere saat 02.45'te uçakla Ankara'ya geldi.
Burhan, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı.
Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek
Burhan'ın oğlu Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede dün hayatını kaybetmişti.
Rahman'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak.