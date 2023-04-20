Sudan'da Doktorlar Sendikası çatışmaların da 198 sivilin öldü 1207 kişi yaralandı
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Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 198 kişinin öldüğü bildirildi. Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 198 sivil hayatını kaybetti, 1207 kişi yaralandı.
Çatışmaların ülke genelinde hala sürdüğünü belirten sendika, güvenlik durumu nedeniyle hastanelere ulaşamayanlar olduğundan bu raporda yer almayan çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının dün 300'e yükseldiğini duyurmuştu.
SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞME DEVAM EDİYORSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel