Sudan'da Doktorlar Sendikası çatışmaların da 198 sivilin öldü 1207 kişi yaralandı

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 198 kişinin öldüğü bildirildi. Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 198 sivil hayatını kaybetti, 1207 kişi yaralandı.