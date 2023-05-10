Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni Afrika Birliği Ofisine Saldırmakla Suçladı

HARTUM, 10 Mayıs (Xinhua) -- Sudan Dışişleri Bakanlığı, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ni başkent Hartum'daki Afrika Birliği ofisine saldırmak ve tahrip etmekle suçladı.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum'un Riyad mahallesinde yer alan Afrika Birliği İrtibat Bürosu'nun merkezine girerek ofisleri tahrip etti, belgeleri yok etti ve buradaki eşyaları çaldı" denildi.

Bakanlık, uluslararası toplum ile Afrika Birliği'ne çağrıda bulunarak 'terör içeren ve suç teşkil eden davranışlarda bulunan isyancı milis' olarak nitelendirdiği Hızlı Destek Kuvvetleri'nin en güçlü şekilde kınanmasını ve terör örgütü olarak nitelendirilmesini istedi.

Sudan, 15 Nisan'dan bu yana başkent Hartum ve diğer bölgelerde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümlerle sonuçlanan silahlı çatışmalara sahne olurken, iki taraf da birbirini çatışmayı başlatmakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine göre, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce Sudan vatandaşı, Mısır, Etiyopya ve Çad dahil komşu ülkelerdeki güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı'na göre, çatışmalar şimdiye kadar 550 kişinin ölümüne ve 4.926 kişinin yaralanmasına neden oldu.