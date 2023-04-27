Sudan Dışişleri Bakanlığı: Hızlı Destek Kuvvetleri ile müzakereye oturulmayacak

Sudan Dışişleri Bakanlığı, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek "isyancılar" ile müzakereye oturulmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsyancılar, vatandaşların ve diplomatların mülklerine tecavüz etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

HDK "milisleri"nin ateşkesi ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "HDK'nin vatandaşların can ve mallarına yönelik saldırması ve onları canlı kalkan olarak kullanması, diplomatik karargahlara saldırması ve diplomatları öldürmesi, hastane ve sağlık merkezlerine saldırması ve oraları tahrip etmesi, ülkenin altyapısını yıkması, uluslararası insani hukuk ve normları alenen ihlal ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ordunun HDK ile müzakerelere girmesi konusunda bazı iddiaların yanlış olduğu vurgulanarak, "isyancıların" teslim olmaktan veya yok olmaktan başka seçenekleri olmadığının altı çizildi.

IGAD çözüm girişimi

Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün, 25 Nisan'da ilan edilen 3 günlük ateşkesin 72 saat daha uzatılması ve silahlı kuvvetlerden ve HDK'den bir temsilcinin müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesini içeren bir çözüm girişimi başlatmıştı.

Sudan ordusu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi teslim aldığını ve onu "prensipte" kabul ettiğini duyurmuştu.

HDK ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.