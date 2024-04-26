Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin hava saldırısı iddialarını reddetti

PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının, ordunun rastgele hava saldırıları düzenlediği yönündeki iddialarını reddettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası raporların, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ciddi ihlallerini kanıtladığı ve buna rağmen bu ihlallerin açık bir şekilde kınanmamasının reddedildiği belirtildi.

ABD'nin, HDK'nin ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in çevresindeki bazı köyleri tamamen yok ettiği yönündeki açıklamalarının doğru olduğu aktarılan açıklamada, şehirde yüz binlerce kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

"Silahlı Kuvvetler, Sudan halkının tüm kesimleri tarafından desteklenen ulusal ordu"

ABD'nin, ordu ile HDK'yi eşit tutmasına tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silahlı Kuvvetler, Sudan halkının tüm kesimleri tarafından desteklenen ulusal orduyken HDK, yabancı paralı askerlerden oluşan milis güçtür. Silahlı Kuvvetlerin rastgele hava bombardımanı yaptığı veya insani yardımların dağıtımını engellediği yönündeki asılsız iddiaları reddediyoruz. Terörist milisler önceden planlayarak açık bir şekilde yardım konvoylarına ve depolarına saldırıyor."

Açıklamada, "Eğer ABD, milis terörüne karşı savaşta silahlı kuvvetleri ve Sudan halkını desteklemek istemiyorsa, o zaman Sudan Ulusal Ordusuna karşı asılsız suçlamalarda bulunmayı bırakmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan'da, Sudanlı taraflara Faşir şehrine yönelik saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulunarak, "HDK ve ona bağlı milislerin Faşir'in batısında çok sayıda köyü yok ettiğini gösteren güvenilir raporlar olduğunu" belirtmişti.

Bakanlık, "Sudan Silahlı Kuvvetlerinin bölgede ayrım gözetmeyen hava bombardımanlarını ve hayat kurtaran insani yardım erişimine yönelik devam eden kısıtlamalarını da kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.