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Sudan'dan Yabancılar Tahliye Ediliyor

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Darbe girişimi nedeniyle bir haftayı aşkın süredir çatışmaların sürdüğü Sudan'da ordu, ülkedeki yabancıların çıkışını sağlamak konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Darbe girişimi nedeniyle bir haftayı aşkın süredir çatışmaların sürdüğü Sudan'da ordu, ülkedeki yabancıların çıkışını sağlamak konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı. Bugün ABD, İngiltere, Fransa ve Çinli diplomatların ülkeden ayrılacakları belirtiliyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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