Sudan'dan Türkiye'ye askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Sudan hükümeti ve halkı adına Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "TSK'ya ait askeri kargo uçağının düştüğü ve çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ve şokla öğrendik." ifadesini kullandı.

Burhan, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerini iletti.