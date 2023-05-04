Sudan'dan tahliye edilen Nijeryalıların ilk kısmı ülkesine ulaştı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki silahlı çatışmalar nedeniyle tahliye edilen Nijerya vatandaşlarının ilk kısmı ülkesine geldi.

Biri Nijerya Hava Kuvvetlerine ait, biri ticari iki uçakla Mısır'ın Asvan kentinden alınan 376 Nijerya vatandaşı, ülkenin başkenti Abuja'ya ulaştı.

Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, yaptığı açıklamada, hükümetinin vatandaşlarının hepsinin sağ salim tahliye edilmesinden heyecan duyduğunu belirtti.

Bu süreçte hiçbir can kaybı yaşanmadığını kaydeden Farouq, tahliye edilenlere evlerine dönmeleri için yol parası, kontör ve internet paketi içeren "haysiyet paketleri" verileceğini söyledi.

Nijerya hükümeti, Sudan'da 3 bin 500'den fazla vatandaşının bulunduğu ve bunların çocuğunun Asvan'a tahliye edildiğini açıklamıştı.

Sudan'da, 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.