Sudan'dan tahliye edilen ikinci Türk kafilesi de İstanbul'a geldi

SUDAN'da iç savaşın ortasında kalan Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden tahliyesi devam ediyor. 301 kişiden oluşan ikinci kafile THY'ye ait uçakla 09.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Sudan'dan kaçan Türk vatandaşları, yaşadıkları zor ve korku dolu anlar yaşadıklarını aktardı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya sevk edilen 301 Türk vatandaşı daha İstanbul'a getirildi.

"SİLAHLARIN ALTINDA TAHLİYE SÜRECİ YAŞANDI"

"İŞ YERİMİZ YAĞMALANDI"