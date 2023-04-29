Sudan'dan Tahliye Edilen Çinlileri Taşıyan İlk Uçak Beijing'e Ulaştı

Sudan'dan tahliye edilen Çin vatandaşlarını taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden havalanan ilk charter seferini yapan uçak Cumartesi günü sabah saatlerinde Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Sudan'dan tahliye edilen Çin vatandaşlarını taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden havalanan ilk charter seferini yapan uçak Cumartesi günü sabah saatlerinde Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

ANONS (İngilizce): WANG HAİZHOU, Xinhua muhabiri:

"Suudi Arabistan'ın Cidde Havalimanı'nın SAUDIA özel havacılık terminalinde bulunuyorum. Sudan'dan tahliye edilen Çinliler, CA090 sayılı Air China charter uçağına binecek ve uçak 28 Nisan öğleden sonra Cidde'den havalanacak.

Bu seferle 300'ün üzerinde kişi Çin'e dönüş yapacak."

Ses 1 (Çince): JİA JİNTAO, Tahliye edilen kişi:

"Son derece heyecanlıyız ve ülkemizden aldığımız yardıma karşı minnettarız. Anavatanımız bizim en güçlü dayanağımız."

SES 2 (Çince): YİN LİJUN, Suudi Arabistan'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı:

"Ne zaman bir sıkıntı ve kriz çıksa Çinli diplomatlar, vatandaşlarımıza yardım etmek ve bölgedeki vatandaş ve kurumlarımızın güven ve haklarını korumak üzere ön saflara koşacaktır."

Resmi açıklamaya göre Çin donanmasına ait iki gemi, ilk aşamada Sudan'dan 678 kişiyi başarılı şekilde tahliye etti ve bu kişiler Perşembe günü Beijing saatiyle yaklaşık 15.00'te Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaştı.

İlk aşamada tahliye edilenler arasında 668 Çin vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 10 kişi bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cidde'den bildiriyor.(XHTV)