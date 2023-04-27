Sudan'dan tahliye edilen 233 kişi Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 233 kişinin Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştığı bildirildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 233 kişinin Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zor şartlarda Sudan'dan havalanan Irak Hava Yolları'na ait 2 uçağın içindeki yolcularla başkente indiğini söyledi.

Sudan'da halihazırda bulunan Iraklı vatandaşların sayısı hakkında net bir bilgilerinin olmadığını belirten Hafaci, Bağdat Havaalanı'na inen uçaklarda 233 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Hafaci, tahliye uçaklarında 197 Iraklı, 30 Suriyeli ve 6 Sudanlı olduğunu kaydetti.

Sudan'da bulunan Iraklıların sayısını tespit etmek için Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ciddi çalışma başlattığı bilgisini veren Hafaci, tahmini olarak Sudan'dan 275 Iraklının olduğunu düşündüklerini aktardı.

Tahliye edilenlerden Ahmed Mustafa, Sudan'da durumun çok kötü olduğunu ve her yerde çatışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Özellikle Sudan'ın başkenti Hartum'da hastanelerin devre dışı bırakıldığını, elektrik ve suların kesildiğini vurgulayan Mustafa, ülkeden tahliye edilmelerine yardımcı olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Irak'ın Musul kentinden Esin Ahmed de, "Irak'a dönen ilk kafileyiz. Çok mutluyuz. Desteklerinden dolayı Irak'ın Hartum Büyükelçiliği'ne çok teşekkür ediyoruz." dedi.