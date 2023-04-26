SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 167 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ

SUDAN'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve karayoluyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirilen 167 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi.

SUDAN'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve karayoluyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirilen 167 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi.

Sudan'da çatışmalar nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlandı.

Hartum'da bir otelde toplanan Türk vatandaşları otobüslerle Etiyopya'ya getirildi. Oradan da Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları(THY)'na ait Boeing 777 tipi uçak İstanbul'dan havalandı. Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen 167 kişiyi alan THY uçağı, TK3423 sefer sayılı uçuşla 01.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.