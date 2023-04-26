Sudan'dan tahliye edilen 167 Türk İstanbul'a getirildi (1)

SUDAN'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve karayoluyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirilen 167 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi.

SUDAN'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve karayoluyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirilen 167 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi.

Sudan'da çatışmalar nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlandı.