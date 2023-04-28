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SUDAN'DAN 170 TÜRK VATANDAŞI ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ- EK

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tahliye operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tahliye operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sudan Güncel Haberler

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