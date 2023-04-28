Üye Girişi
Haberi Paylaş

SUDAN'DAN 101 TÜRK VATANDAŞI DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ -1

Güncel Haberler

SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağıyla tahliye edilen 101 Türk vatandaşı, 18.50 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title