SUDAN'DAN 101 TÜRK VATANDAŞI DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ -1
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SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağıyla tahliye edilen 101 Türk vatandaşı, 18.50 sıralarında İstanbul'a getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel