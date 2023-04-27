Sudan'daki Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden tahliyesi tamamlandı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri süren çatışmalar sonrası Etiyopya üzerinden Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri süren çatışmalar sonrası Etiyopya üzerinden Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, " Sudan'daki vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden ülkemize tahliye işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 1600 vatandaş tahliye edildi, dün Port Sudan'a hareket eden 200 kişinin tahliye süreci sürüyor.

Ayrıca, Hartum yakınlarındaki askeri üsten de bugün 200 kişinin tahliyesi planlanıyor.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.