Sudan'daki Türk vatandaşlarının Etiyopya'dan hava yoluyla tahliyesine başlandı
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Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yurda tahliyeleri başlatılan Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan havalandı.
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yurda tahliyeleri başlatılan Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan havalandı.
189 yolcusu bulunan TK3423 numaralı Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 19.45'te İstanbul'a hareket etti.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel