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Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek

Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek

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TÜRKİYE'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da çatışma bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının 23 Nisan günü tahliye edileceğini duyurdu.

TÜRKİYE'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da çatışma bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının 23 Nisan günü tahliye edileceğini duyurdu.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da yaşanan çatışmalar sonrasında güvenlik değerlendirmeleri neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karayolu ile üçüncü bir ülke üzerinden yurda tahliye edilmesi kararı alındığı belirtildi. 23 Nisan günü tahliye edilecek vatandaşların 22 ile 24 saat sürmesi öngörülen yolculuğa uygun olarak rahat ayakkabı ve kıyafet tercih etmeleri, su ve yiyecek dahil en fazla 8 kilogramlık el bagajı ve pasaport, kimlik belgelerini yanlarına almaları gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların toplanma ve hareket noktası olarak şu merkezler belirlendi:

Rotana, Al Salaam Otel (Hareket saati 06.00), Nur Camii, Kafuri (Hareket saati 06.30), Turkish Restaurant (Türk Restoranı) Pazar Yeri, Wad Medeni (Hareket saati 07.30).


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

23 Nisan Türkiye Sudan Güncel Haberler

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