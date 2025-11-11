Sudan'daki Savaşın Durdurulması İçin AB'ye Çağrı

Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nün 2007'deki sahibi, Sudanlı insan hakları avukatı Salih Mahmud Osman, Avrupa Birliği'ni (AB) ülkesindeki savaşı durdurmak için Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi ortaklarla birlikte çalışmaya davet etti.

AP İnsan Hakları Alt Komitesi (DROI) ve Kalkınma Komitesi (DEVE) ortaklığında AP'nin Brüksel'deki binasında düzenlenen toplantıya, Osman, DEVE Başkanı Barry Andrews, DROI Başkanı Mounir Satouri, BM Sudan Bağımsız Uluslararası Gerçekleri Araştırma Misyonu Üyesi Mona Rishmawi, BM Dünya Gıda Programının (WFP) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Eric Perdison ve AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Direktörü Maciej Popowski'nin yanı sıra birçok AP milletvekili katıldı.

Osman buradaki konuşmasında, AB'nin Sudan'daki sivillerin koruma altına alınması için Afrika Birliği ile işbirliği yapabileceğini belirterek "AB'ye tavsiyem, öncelikle savaşı durdurmanın yollarını araştırmak için Afrika Birliği ve BM ile yakın bir şekilde çalışması." diye konuştu.

ABD yönetiminin dış yardımları kesmesinin ardından Sudan'daki insani yardımların çoğunun durduğunu aktaran Osman, AB'nin Afrika Birliği gibi ortaklarla bu görevi devralma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Osman, bazı Sudanlıların, AB'nin 30 aydan fazladır orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) desteklediğine inandığını belirterek, bunun "endişe verici" bir durum olduğunu kaydetti.

AB'nin Sudan halkının gözündeki imajını düzeltmesi gerektiğini ifade eden Osman, "Çok büyük paralar gönderiyorsunuz ama insanlar bunu görmüyor çünkü savaşan taraflar insani yardıma erişimi engelliyor." dedi.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Direktörü??????? Popowski, DROI ve DEVE ortaklığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements ile 19-24 Ekim tarihlerinde Sudan'ı ziyaret ettiklerini ve başkent Hartum'daki yıkıma tanık olduklarını belirtti.

AB'nin 2025'te Sudan için 160 milyon avroluk insani yardım desteği verdiğini aktaran Popowski, bu desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sudan'daki durumdan "en çok çocuklar etkileniyor"

WFP'nin Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Perdison da Sudan'da 21 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği yaşadığını belirterek "Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Değerlendirilen bölgelerin yüzde 60'ından fazlasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen yüzde 15 acil durum eşiğinin üzerinde akut yetersiz beslenme oranları mevcut. (HDK'nin) Faşir kentini ele geçirmesinden sonra kentin yakınındaki Tavila kasabasına gelen beş yaş altı çocukların yüzde 75'i ciddi şekilde yetersiz beslenmişti." diye konuştu.

Perdison, Sudan'daki olayların bütün bölgeye "şok dalgaları" gönderdiğini kaydederek yerinden edilen 12 milyon Sudanlının 4 milyonunun komşu ülkelere sığındığını aktardı.

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Uluslararası Haklar ve Kalkınma Federasyonundan kadın hakları aktivisti Salwa Elsadik ise konuşmasında, Sudan'da birçok kadının işkence gördüğünü ve cinsel köleliğe zorlandığını söyledi.

Elsadik, Sudan'da yaşananların "iç savaş olmadığı etnik temizlik, cinsel şiddet, kitlesel yağma ve halkın sistematik yıkımı olduğunu" ifade ederek AB'nin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle HDK'yi terör örgütü listesine eklemesi gerektiğini belirtti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.