Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Sudan'daki Saldırıda 20 Mahkum Hayatını Kaybetti

Sudan'daki Saldırıda 20 Mahkum Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Ubeyd kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda 20 mahkum öldü, 50 kişi yaralandı. Saldırı sivil tesislere yönelik bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor.

PORT Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin güneyindeki Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezindeki Ubeyd kentindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 20 mahkumun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İaysir, X platformundaki paylaşımında, "Abu Dabi hükümeti tarafından desteklenen HDK milisleri, bu sabah insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ubeyd Hapishanesini ve şehrin hastanesini hedef aldı." bilgisini verdi.

Ubeyd şehrindeki saldırıda 20 mahkumun hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirten İaysir, "Saldırı tam teşekküllü bir savaş suçudur. Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada da "HDK'ye ait İHA'nın, Ubeyd şehrindeki sivil tesisler ile hapishaneyi kasten hedef alması sonucu 21 kişi öldü ve 47 kişi yaralandı." denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler, tüm uluslararası kararlara açıkça meydan okuyarak, silahsız sivillere yönelik ihlallerini genişletmesini ve yoğun nüfuslu şehirleri hedef almasını durdurması için HDK'ye baskı yapmaya çağırıldı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta tempo çok yüksek! Kaçan goller inanılmaz
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.