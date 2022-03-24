Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 90'a yükseldi - Haberler

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Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 90'a yükseldi

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 90'a yükseldi

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonra aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda Vad Medeni kentinde 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonra aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda Vad Medeni kentinde 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Sudan Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, başkent Hartum ve birçok şehirde sokağa çıktı.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, "Darbeci güçler tarafından yakın mesafeden açılan ateşte boyun, göğüs ve karnından vurulan 28 yaşındaki Muhammed Abdullatif hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 90 kişi yaşamını yitirdi.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'den beri siyasi ve ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede çözüme dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Haberler

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