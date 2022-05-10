Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı

Sudan Doktorlar Komitesi, iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Komite, pazartesi başkent Hartum'da, sivil yönetim, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve protestolarda ölenlerin hesabının sorulması talepleriyle sokağa çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada, gösterilere emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 4'ü gerçek mermiyle 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Komite'den 5 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedilmişti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.