Sudan'daki Paralıl Askere Dikkat: Barış ve Güvenlik İçin Tehdit

PORT Sudan, komşu ülkelerden ve Afrika kıtası dışından gelen yüz binlerce paralı askerin "Sudan'a yönelik saldırıya" katıldığını vurgulayarak, bunun hem bölgesel hem de kıtasal düzeyde barış ve güvenliği tehdit eden, devletlerin egemenliğini tehlikeye atan bir terör savaşına dönüşeceği konusunda uyardı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan hükümetinin, devlete yönelik komplo boyutundaki tehditlere dikkati çekmek amacıyla bölgesel ve uluslararası toplumu bilgilendirmek istediği aktarıldı.

Açıklamada, "Sudan hükümeti, savaşın başlangıcından bu yana, komşu ülkelerden ve Afrika kıtası dışından gelen yüz binlerce paralı askerin Sudan'a yönelik saldırıya katıldığını sürekli olarak dile getirmiştir. Bu durum, hem bölgesel hem de kıtasal düzeyde barış ve güvenliği tehdit eden, devletlerin egemenliğini tehlikeye atan ve ihlal eden, savaşın seyrini değiştirerek onu sınır aşan ve vekaleten yürütülen bir terör savaşına dönüştüren yeni bir gerçeklik yaratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın, "Kolombiya'dan ve bazı komşu ülkelerden gelen paralı askerlerin olduğuna dair tüm belgeleri ve kanıtları elinde bulundurduğunun" altı çizilen açıklamada, Sudan'ın New York'taki daimi misyonunun bu belgeleri daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hükümetin, savaşın bu "tehlikeli gidişatının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığı ve doğuracağı sonuçlara karşı uyardığı" kaydedildi.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yabancı askerlerin Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saflarında savaştığı ve HDK mensuplarını eğittiği görüldü.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz tarihinde de "paralel" hükümet kurulduğu açıklanmıştı.