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Sudan'daki kabile çatışmasında 31 kişi hayatını kaybetti

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'daki kabile çatışmasında 31 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın güneydoğusunda, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil bölgesinde kabileler arasındaki silahlı çatışmada 31 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın güneydoğusunda, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil bölgesinde kabileler arasındaki silahlı çatışmada 31 kişi hayatını kaybetti.

Mavi Nil bölgesi Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü eyaletin merkez kenti Damazin'e bağlı Geysan ilinin Amora kasabasında Hausa ve Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve bugün diğer bölgelere de yayılan çatışmalarda 31 kişi öldü, 39 kişi yaralandı, 16 iş yeri ateşe verildi.

Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin konuşlandığı bölgede çatışmalar ve gerginlik sürüyor.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N), 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamış, ateşkes için laiklik ve özerklik talep etmişti.

Haziran 2021'de Cuba Barış Anlaşması uyarınca Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan eyaletlerine özerklik statüsü verilmiş ve bu yerler bölge statüsüne geçmişti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Güney Sudan Etiyopya Sudan Güncel Haberler

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