Sudan'daki kabile çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi Güncel Haberler Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde yeniden başlayan kabile çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirdi. Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde yeniden başlayan kabile çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirdi. Mavi Nil Bölgesi İnsani Yardım Komiseri Ramadan Yasin Hamed, yaptığı açıklamada, "Rusayris şehrinin Kuneys Doğu bölgesinde Hausa ve Mavi Nil toplulukları arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Cuma akşamı itibarıyla başlayan çatışmalarda 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Damazin ve Ved el-Mahi bölgelerine sığındığı bilgisini paylaşan Hamed, göç eden kişilerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Sudan'da kabile çatışmaları Sudan'da 15 Temmuz'da kabileleri arasında başlayan ve daha sonra sona eren çatışmalar yeniden başladı. Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini istememeleri üzerine başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Kaynak: AA / Güncel Sudan Güncel Haberler

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