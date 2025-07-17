Sudan'daki İç Savaş ve Kuraklık: Yerinden Edilmiş İnsanların Zorlu Mücadelesi

TAVİLA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Tavila kasabasında bir kuyudan su almak için bekleyen yerinden edilmiş insanlar, 26 Nisan 2025.

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde yer alan Tawila kasabasında kuraklıktan kırılan ağaçların gölgesine sığınan siviller, ülkeyi kasıp kavuran iç savaşın yıkıcı etkilerinden korunmaya çalışıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren şiddetli çatışmalar, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. (Fotoğraf: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)