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Sudan'daki iç savaş sanayi sektörünü vurdu

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Sudan Sanayi Bakanı Mahasin Ali Yakup, iç savaşın başkent Hartum'daki fabrikaların yüzde 90'ından fazlasını tahrip ettiğini ve tüketim mallarının eksikliğine neden olduğunu söyledi. Sanayi sektörünün desteklenmesi ve yeni fabrikaların açılması planlanıyor.

PORT Sudan Sanayi Bakanı Mahasin Ali Yakup, Sudan'daki sanayi sektörünün iç savaştan büyük ölçüde etkilendiğini, başkent Hartum'daki fabrikaların yüzde 90'ından fazlasının tahrip olduğunu söyledi.

Gadarif eyaletindeki valiler toplantısında yaptığı konuşmada, iç savaşın sanayiye büyük darbe vurduğunu söyleyen Bakan Yakup, "Savaşta, sanayinin büyük oranda yoğunlaştığı başkent Hartum'daki fabrikaların yüzde 90'ından fazlası yıkıldı. Bu da gıda ve ilaç başta olmak üzere çoğu tüketim mallarının eksikliğine neden oldu." dedi.

Sudan Sanayi Bakanı, Hartum'daki fabrikaların imkan dahilinde güvenli eyaletlere taşınması ya da çatışmadan uzak bölgelerde iç piyasaya yetebilecek yeni fabrikalar açılmasının planlandığını söyledi.

Küçük işletmeler ve kırsaldaki sanayinin desteklenmesi ve bunların büyük sanayicilerle bağlantısının kurulması yoluyla verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Yakup, endüstriyel ihracat getirisini en üst düzeye çıkartmak, birincil hammadde ihracatını sınırlamak ve tarım, hayvancılık ve madencilik sektörleri başta olmak üzere ilgili üretim sektörleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Sanayi Bakanı Yakup, ilgili kurum ve kuruluşları uygun yatırım ortamının oluşturulması için gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

Sudan iç savaşı

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), askeri ve güvenlik reformu kapsamında 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

BM'ye göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 6,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Hartum Sudan Üretim İhracat Tarım Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Ekonomi Güncel Haberler

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