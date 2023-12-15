Üye Girişi
Haberler

Sudan'daki iç savaş 7 milyon kişiyi evlerinden etti

Güncelleme:
Abone Ol

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da devam eden savaşın, 7 milyon kişiyi, evlerini terk etmek zorunda bıraktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da devam eden savaşın, 7 milyon kişiyi, evlerini terk etmek zorunda bıraktığını bildirdi.

Grandi, Sudan'daki iç savaş nedeniyle yerinden edilmelerle ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Sudan'daki savaşın, şu anda 7 milyon insanı, evlerini terk etmek zorunda bıraktığını belirten Grandi, "Yedi milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişi. Dünya buna kayıtsız kalıyor." ifadesini kullandı.

Sudan iç savaşı

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde, taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Hartum Sudan Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! CUMA MESAJLARI 2023| En güzel Cuma mesajları resimli, dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En güzel Cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? 15 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (15 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title